Москва10 сен Вести.Существенное снижение объемов производства практически всей номенклатуры алкогольных напитков в России обусловлено эффектом высокой базы и рядом других факторов.

За восемь месяцев 2026 года водочные предприятия в РФ выпустили 39,6 миллиона декалитров водки, что на 12,1% меньше прошлогодних показателей за аналогичный период. Более чем в два раза упало производство слабоалкогольных напитков, также снизилась выработка коньяка, говорится в публикации "Известий".

Рост наблюдается только в сегменте ликеро-водочными изделий, а также категории, в которой относятся сидр, пуаре и медовуха – показатели поднялись на 0,1% и 1% соответственно.

Ситуация усугубляется так называемым эффектом высокой базы. В 2024 и 2025 годах производители и дистрибьюторы, предвидя грядущее повышение акцизов, активно работали "на склад", формируя гигантские запасы. Сейчас этот навес давит на рынок: компании распродают старую продукцию, сокращая новые объемы варки и розлива говорится в публикации

Доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский перечислил целый ряд дополнительных факторов, которые влияют на объемы производства. Из-за них проблема становится более комплексной.

На рынок одновременно давят несколько факторов: рост стоимости сырья, упаковки, комплектующих, логистики, кредитных ресурсов, повышение минимальных розничных цен на крепкий алкоголь, а также снижение потребительской активности пояснил эксперт

Ранее Росалкогольтабакконтроль опубликовал подробный отчет о снижении производства спиртосодержащих напитков в стране. Показатели упали даже в винном сегменте.