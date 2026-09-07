Росалкогольтабакконтроль: выпуск водки снизился на 12,1%, коньяка - почти на 17%

В России с начала года снизился выпуск крепкого алкоголя Росалкогольтабакконтроль: выпуск водки снизился на 12,1%, коньяка - почти на 17%

Москва7 сен Вести.Производство водки в России по сравнению с прошлогодним показателем сократилось на 12,1% и составило 39,64 млн декалитров (дал), следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

По данным ведомства, выпуск коньяка уменьшился на 16,8%, до 4 млн дал.

Производство алкогольной продукции в целом в январе - августе 2026 года снизилось на 13,1% и составило 90,71 млн дал (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи).

Уточняется, что выпуск спиртных напитков крепостью выше 9% уменьшился на 10,9%, до 59,83 млн дал, а слабоалкогольной продукции - на 53,8%, до 495,6 тыс. дал.

Кроме того, снижение производства также показали виноградные, ликерные и игристые вина. Например, выпуск виноградных вин упал на 14,8%, до 20,35 млн дал, игристых (шампанского) - на 14,6%, до 8,88 млн дал, ликерных - на 42,6%, до 482,8 тыс. дал.

Ранее старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов составил список худших закусок к водке.