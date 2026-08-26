Москва26 авг Вести.Неправильный выбор еды за праздничным столом может привести к серьезным заболеваниям печени, поджелудочной железы и желудка, спровоцировать скачки давления. Особенно если на столе присутствует алкоголь. Об этом предупредил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Он составил список худших закусок к водке, которым поделился с NEWS.ru. По мнению медика, опасно закусывать водку шоколадом, жирными, жареными и копчеными продуктами, маринадами, фруктами и помидорами.

Чем нельзя закусывать водку? Жирные, копченые, жареные продукты сами по себе трудны к перевариванию. Если смешать их с алкоголем, то нагрузка на печень, поджелудочную железу и желудок будет колоссальная. Органы могут не справиться пояснил Умнов

Нанести вред здоровью можно и закусывая водку маринадами.

Все маринованные продукты содержат уксус, который может повредить слизистую желудочно-кишечного тракта. При закусывании водки данный процесс только усугубится, что влечет за собой возникновение язв добавляет врач

Но и это еще не все. По словам хирурга, вред могут нанести не только маринованные, но и свежие помидоры, если ими заесть выпитый алкоголь. Нежелательно сочетание водки с шоколадом.

В свою очередь, шоколад повышает активность поджелудочной железы, что чревато при употреблении с алкоголем развитием панкреатита поясняет специалист

Эксперт также рекомендовал не запивать водку лимонадами и не употреблять после нее фруктов, а том числе ананасы. Лимонады, колы и фрукты содержат фруктозу, которая перерабатывается ферментами печени. При совместном употреблении ананаса или колы с алкоголем эти продукты начинают конкуренцию за печень. Доктор подчеркнул, что из-за этого печень не может обезвредить весь этиловый спирт, что увеличит наносимый организму вред.

Также не рекомендуется запивать алкоголь кофе. Его употребление с водкой в разы повышает риск скачков артериального давления.

Существующие об алкоголе мифы ранее разрушил врач-нарколог, заведующий отделением наркологии клиники "Алкомед" Андрей Тюрин. Он уверен, что алкоголизм – это хроническое заболевание головного мозга, а не слабость воли. Тюрин не согласен с теорией пользы малых доз алкоголя для здоровья. Даже скромные дозы повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и поражений печени. Он также рекомендовал заменить бокал красного вина на виноград, ягоды и орехи.