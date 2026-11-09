Москва9 ноя Вести.Производство алкоголя в России (без учета пива, пивных и других подобных напитков) в январе-октябре текущего года упало на 7,7%, до 128,72 миллионов декалитров, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

По информации ведомства, розлив спиртных напитков крепче 9% за этот период сократился на 6,8% по сравнению с предыдущим годом, до 84,89 миллиона декалитров. В частности, производство водки снизилось на 7,3%, до 56,33 миллиона декалитров, коньяка – на 13,8%, до 5,71 миллиона декалитров, других спиртных напитков – на 18,5%, до 6,75 миллиона декалитров. Лишь розлив ликеро-водочных изделий увеличился на 4,4%, до 16,09 миллиона декалитров.

Спад производства алкоголя в 2026 году заметно превосходит снижение спроса на такую продукцию. Согласно подсчетам РАТК, в январе-сентябре 2026 года розничные продажи алкоголя (без учета пива, пивных напитков) снизились всего на 0,8%, до 147,32 млн дал. Реализация напитков крепче 9%, наоборот, выросла на 1%, до 87,84 млн дал отмечается в публикации

Снижение розлива алкоголя наблюдается несмотря на то, что под конец года производители всегда делают запасы в ожидании ежегодного повышения акцизов на спирт и минимальной розничной цены.

Всего в январе-октябре 2026 года было выпущено 892,22 миллиона декалитров алкоголя, что на 2,3% меньше по сравнению с предыдущим годом.