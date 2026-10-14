Потребление алкоголя в России достигло минимума с 1996 года

Уровень потребления алкоголя в России снизился до минимума за 30 лет Потребление алкоголя в России достигло минимума с 1996 года

Москва14 окт Вести.Потребление алкоголя в России сократилось в сентябре 2026 года до 7,47 литра на душу населения, что стало минимальным показателем с 1996 года, сообщает РИА Новости.

Таким образом, с начала года россияне сократили употребление спиртного на 0,59 литра в спиртовом эквиваленте до 7,47 литра.

Показатель потребления алкоголя составил в 1996 году 7,3 литра на душу населения.

Москвич в среднем потребил с начала года 4,39 литра алкоголя, житель Санкт-Петербурга - 5,83 литра.

В Новосибирской области показатель составил 7,8 литра на человека, в Татарстане - 9,63 литра, в Свердловской области - 9,84 литра.

Сеть винотек SimpleWine сообщила, что спрос на текилу и отечественное игристое вино вырос в России с начала года на 178% и 38% соответственно.

Продажи виски выросли на 27%, сладких настоек – на 17%, коньяка и водки – на 15%, джина – 14%.