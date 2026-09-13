Потребление алкоголя в России в августе сократилось до 7,52 литра на человека

Исследование: потребление алкоголя в России упало до минимума с 1996 года Потребление алкоголя в России в августе сократилось до 7,52 литра на человека

Москва13 сен Вести.Потребление алкоголя в России в августе сократилось до минимума с 1996 года, показатель опустился до 7,52 литра на человека. Об этом свидетельствуют статистические данные, которые изучило РИА Новости.

Россияне с начала года сократили употребление спиртного на 0,54 литра - до 7,52 литра на душу населения за последние 12 месяцев говорится в сообщении

Так, в 1996 году показатель потребления алкоголя в нашей стране держался на уровне 7,5 литра в расчете на одного человека.

Отмечается, что данные о потреблении алкоголя в России, которые доступны в открытом доступе до 2008 года, основаны на ограниченной базе. Такие сведения учитывают только официальные продажи спиртного. При этом в 1990-х годах значительную часть алкогольного рынка составлял нелегальный сектор, который в отдельные годы занимал около двух третей в продажах.

Житель Москвы в среднем потреблял за последний год 4,45 литра алкоголя, а Санкт-Петербурга - 5,94 литра. В Новосибирской области за год было выпито 7,75 литра на человека, а в Татарстане - 9,81 литра.

По мнению экспертов, снижение потребления алкоголя связано не только с ростом цен на спиртные напитки. Главная причина - алкоголь перестал быть неотъемлемой частью общения, особенно среди молодежи.