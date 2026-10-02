В России резко вырос спрос на текилу и отечественное игристое

Россияне резко заинтересовались текилой и отечественным игристым В России резко вырос спрос на текилу и отечественное игристое

Москва2 окт Вести.Спрос на текилу и отечественное игристое вырос в России с начала года на 178% и 38% соответственно, сообщает газета "Известия" со ссылкой на аналитиков федеральной сети винотек SimpleWine.

По их данным, выросли продажи и других крепких напитков: реализация виски возросла на 27%, сладких настоек – на 17%, коньяка и водки – на 15%, джина – 14%.

Отмечается, что около половины рынка крепкого алкоголя сейчас занимают российские бренды, 17% приходится на французских производителей и 12% - на британских.

Самым популярным ценовым диапазоном для крепкого алкоголя в этом году стали 1,5-2 тысячи рублей. Основную долю покупателей - 38% - составили россияне в возрасте 36-45 лет. А лидерами по объемам продаж оказались регионы Сибири и Поволжья.

Ранее Роскачество выяснило, что при выборе вина россияне в первую очередь ориентируются на содержание сахара, цену и цвет напитка.