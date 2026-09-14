Москва14 сен Вести.Потребление алкоголя в России продолжает снижаться и по итогам августа достигло 7,52 литра чистого спирта на человека - минимума с 1996 года, сообщил KP.RU эксперт алкогольного рынка, доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский.

В 1996 году россияне, по данным Минздрава, употребляли 7,5 литра чистого спирта в год на человека.

Среди причин падения интереса к спиртному эксперт назвал рост цен и акцизов, более жесткий контроль за рынком, изменение образа жизни и смену поколений потребителей.

Сокращение потребления алкоголя действительно налицо, причем наиболее заметно оно в секторе крепких напитков… Не сказал бы, что молодежь вообще не пьет, но она действительно меньше ориентирована на водку и другой традиционный крепкий алкоголь. Причем оздоровление молодежи идет не только по алкоголю. Нужно смотреть шире — на курение, вейпы, энергетики, образ жизни в целом уточнил Черниговский

Как отметил эксперт, становится меньше людей, чьи вкусы формировались еще в советское время, когда водка занимала лидирующее положение.

Главное изменение - Россия стала значительно меньше пить водки. Но вместе с тем намного большую роль стали играть пиво и пивные напитки, расширился выбор вина, игристого, ликеро-водочных изделий и коктейльных форматов. Снижение доли крепкого алкоголя - безусловно положительный процесс. Но говорить о полностью здоровой модели потребления пока преждевременно: основную часть алкоголя в легальном обороте по-прежнему дают водка и пиво пояснил доцент

Данные 30-летней давности у эксперта вызывают сомнения. Он уточнил, что если в 1995 году в России было продано 284,8 млн декалитров водки и ликероводочных изделий, то в 2025 году этот показатель составил около 92 млн, то есть в три с лишним раза меньше. Эти выводы Черниговский сделал на основе статистики и собственных исследований.

Данные Росстата свидетельствуют, что показатели потребления алкоголя еще ниже: так, в прошлом году на среднестатистического россиянина пришлось всего 6,16 литра чистого спирта. Расхождение объясняется разным подходом ведомств: Росстат публикует данные об официальных продажах, тогда как Минздрав оценивает общее потребление, включая не только легальное производство, но и домашнее, и подпольное.

Ранее сообщалось, что производство водки в России по сравнению с прошлогодним показателем сократилось на 12,1% и составило 39,64 млн декалитров.