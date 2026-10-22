Москва22 октВести.Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решил повысить ставки таможенных пошлин на ввоз в ЕАЭС некоторых товаров, говорится в сообщении ЕЭК. Решение коснется импорта, по которому из-за снижения цен существенно возросли объемы поставок, следует из результатов мониторинга, проведенного рабочей группой во главе с министром по торговле ЕЭК Андреем Слепневым.
Мера направлена на защиту действующих производств в странах Евразийского экономического союза, сохранение рабочих мест, а также развитие промышленной кооперации и импортозамещенияобъяснил Слепнев
Повышение таможенных ставок ЕАЭС затронет продукцию легкой промышленности, некоторые виды электроники и запорной арматуры для перекрытия трубопроводных систем.
Решение ЕЭК вступит в силу через 10 дней после даты официального опубликования и будет действовать до конца сентября 2027 года.
Ранее в ЕАЭС предупредили Армению о последствиях приостановки ее членства в организации.