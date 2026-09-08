Армения обратилась в ЕАЭС из-за российских ограничений на поставки товаров

Ереван рассчитывает через механизмы ЕАЭС добиться снятия ограничений РФ Армения обратилась в ЕАЭС из-за российских ограничений на поставки товаров

Москва8 сен Вести.Армения подала жалобу в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) на ограничения, введенные Россией в отношении импорта армянской продукции. Об этом заявил заместитель министра экономики республики Тигран Гаспарян.

Замминистра отметил, что Ереван считает введенные меры не соответствующими соглашениям и принципам ЕАЭС.

Армения обратилась с жалобой против ограничений, введенных Россией в отношении армянских товаров, и надеется, что они будут сняты с помощью механизмов, действующих в рамках ЕАЭС сказал Гаспарян журналистам

Россельхознадзор с мая по июль последовательно ограничивал поставки из Армении ряда категорий продукции. Под запреты и временные ограничения попали цветы, томаты, огурцы, перцы, зелень, клубника, косточковые и семечковые культуры, виноград, баклажаны, картофель, сухофрукты и молочная продукция.

Кроме того, со 2 июня армянской стороне было предложено приостановить сертификацию живой рыбы и рыбной продукции, предназначенной для экспорта в Россию.

В августе Россельхознадзор сообщил, что ожидает от Армении отчет о расследовании и план по соблюдению ветеринарных и фитосанитарных требований ЕАЭС.