Армения обратится в суд ЕАЭС по ограничениям РФ на поставки армянской продукции

Армения обратится в суд ЕАЭС по ограничениям России на ввоз армянской продукции Армения обратится в суд ЕАЭС по ограничениям РФ на поставки армянской продукции

Москва26 ноя Вести.Армения намерена обратиться в суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за введенных РФ ограничений на импорт армянской продукции. Заявление об этом сделал министр экономики Армении Геворг Папоян.

Мы обратимся в Евразийский суд за получением консультативного заключения, а не для подачи жалобы сказал он

По словам Папояна, в настоящее время идет подготовка документов. Армянский министр выразил мнение, что данное заключение поможет республике в процессе.

Россельхознадзор в несколько этапов ввел запрет на ввоз из Армении цветов, свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и и другой продукции.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что у республики "нет и не будет" желания вредить России.