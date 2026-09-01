Юнашев: Данкверт включен в делегацию РФ на переговорах Путина с Пашиняном

Юнашев: Путин и Пашинян обсудят поставки фруктов и овощей из Армении Юнашев: Данкверт включен в делегацию РФ на переговорах Путина с Пашиняном

Москва1 сен Вести.В состав российской делегации на переговорах президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на полях саммита ШОС предположительно включен глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, сообщил журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале "Юнашев LIVE".

Как стало известно, речь на встрече может пойти о поставках армянских фруктов и овощей, значительная часть которых оказалась под запретом из-за нарушений фитосанитарных норм.

Россельхознадзор поэтапно вводил ограничения на ввоз широкого спектра армянской сельхозпродукции. Сначала под запрет попали цветы, затем — томаты, огурцы, перец, зелень и клубника. Позже ограничения распространились на вишню, черешню, абрикосы, сливу, персики, нектарины, виноград, баклажаны, картофель и сухофрукты. Кульминацией стал запрет с 12 июня 2026 года на ввоз всей подкарантинной продукции из Армении.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт неоднократно подчеркивал, что ограничения носят исключительно технический характер и не связаны с политикой. Причиной запретов Данкверт назвал отсутствие у армянских производителей эффективной системы контроля качества. Поводом для жестких мер послужили три случая заражения капровым жуком орехов, сушеных персиков и томатов из Армении.

При этом армянская продукция оказывается в сложной ситуации и на европейском рынке, где она непопулярна и неконкурентоспособна. Как ранее отмечалось, армянским производителям придется искать новые рынки сбыта, однако на европейском рынке это сделать сложно, а возможности других направлений ограничены.

27 июля Путин и Пашинян уже проводили телефонный разговор, в ходе которого армянский премьер попросил решить проблему с ограничениями на экспорт. Ранее в Минсельхозе назвали условия для открытия импорта из Армении.