Москва20 окт Вести.Страны – члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вправе принять решение о временном приостановлении действия Договора о ЕАЭС в отношении Армении, следует из доклада членов Евразийского межправительственного совета.

Стороны Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года ... вправе рассмотреть вопрос о принятии совместного решения о временном приостановлении действия Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и иных международных договоров в рамках союза, составляющих право союза, в отношении Республики Армения, которое может действовать вплоть до проведения в Республике Армения референдума о сохранении участия страны в ЕАЭС или о присоединении к ЕС подчеркивается в документе

В докладе среди прочего отмечается, что приостановление членства Армении в ЕАЭС приведет к введению полноценного санитарного и ветеринарно-санитарного контроля продукции из республики, как из третьей страны. Экспорт алкогольной продукции из страны в случае приостановки ее членства может снизиться на 50%, подчеркивается там.

Кроме того, для Армении восстановится режим налогообложения, который применяется в отношении третьих стран. Объем денежных переводов из РФ в Армению в случае приостановления ее членства в союзе сократится более чем в два раза – до $1,8 млрд (с $3,88 млрд за 2025 год).