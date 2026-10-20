Названы возможные кандидаты на замену Армении в ЕАЭС Экономист Харланов назвал страны, которые могут заменить Армению в ЕАЭС

Москва20 окт Вести.Россия может предложить двум другим странам стать членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) взамен Армении, что позволит минимизировать репутационный вред, который потенциально может нанести Ереван. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Алексей Харланов.

Он назвал Узбекистан и Таджикистан в качестве потенциальных кандидатов для вступления в экономическое объединение.

Скорее всего, мы найдем две другие страны, которые позволят минимизировать вред, который Армения создает для деловой репутации всего евразийского сообщества… Мы вынуждены будем, скорее всего, пригласить других наших партнеров: Узбекистан, Таджикистан, — которые, собственно говоря, в данной ситуации будут активно участвовать вместо Армении в существующих цепочках отметил Харланов

Как следует из доклада членов Евразийского межправительственного совета, страны – члены ЕАЭС вправе принять решение о временном приостановлении действия договора в отношении Армении. Также отмечается, что приостановление членства приведет к введению полноценного санитарного и ветеринарно-санитарного контроля продукции из Армении, как из третьей страны.