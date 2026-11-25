Москва25 нояВести.Тема возможного прекращения членства Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) может стать одним из ключевых вопросов на предстоящих переговорах президентов РФ и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Такое мнение высказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский в беседе с изданием "Абзац".
Эксперт напомнил, что ранее на саммите ОДКБ было принято решение о лишении Еревана права голоса в органах управления.
На этом фоне страны будут выносить вопрос и о прекращении действия договора Еревана в ЕАЭСпредположил Семеновский
За прошедшие полгода премьер-министр Никол Пашинян не провел анонсированный референдум, а проекты документов об исключении уже подготовлены.
Семеновский также добавил, что вторым важнейшим вектором переговоров станет энергетика, в частности проект постройке "Росатомом" атомной электростанции на озере Балхаш, которая поможет закрыть дефицит электроэнергии в Казахстане.
Кроме того, стороны затронут сотрудничество в нефтегазовой сфере и работу Каспийского трубопроводного консорциума.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ОДКБ и ЕАЭС не получали от Армении заявки на выход из организаций.
В свою очередь член постоянной парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Гегам Манукян заявил, что парламент Армении в настоящее время не рассматривает вопрос о выходе страны из ОДКБ.