Семеновский: Путин и Токаев могут затронуть тему ЕАЭС и постройку АЭС на Балхаше

Политолог Семеновский допустил обсуждение исключения Армении из ЕАЭС Семеновский: Путин и Токаев могут затронуть тему ЕАЭС и постройку АЭС на Балхаше

Москва25 ноя Вести.Тема возможного прекращения членства Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) может стать одним из ключевых вопросов на предстоящих переговорах президентов РФ и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Такое мнение высказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский в беседе с изданием "Абзац".

Эксперт напомнил, что ранее на саммите ОДКБ было принято решение о лишении Еревана права голоса в органах управления.

На этом фоне страны будут выносить вопрос и о прекращении действия договора Еревана в ЕАЭС предположил Семеновский

За прошедшие полгода премьер-министр Никол Пашинян не провел анонсированный референдум, а проекты документов об исключении уже подготовлены.

Семеновский также добавил, что вторым важнейшим вектором переговоров станет энергетика, в частности проект постройке "Росатомом" атомной электростанции на озере Балхаш, которая поможет закрыть дефицит электроэнергии в Казахстане.

Кроме того, стороны затронут сотрудничество в нефтегазовой сфере и работу Каспийского трубопроводного консорциума.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ОДКБ и ЕАЭС не получали от Армении заявки на выход из организаций.

В свою очередь член постоянной парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Гегам Манукян заявил, что парламент Армении в настоящее время не рассматривает вопрос о выходе страны из ОДКБ.