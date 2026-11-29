Пашинян заявил о будущем референдуме в Армении по выбору между ЕАЭС и ЕС

Пашинян: референдум в Армении по вопросу ЕАЭС или ЕС в какой-то момент состоится Пашинян заявил о будущем референдуме в Армении по выбору между ЕАЭС и ЕС

Москва29 ноя Вести.В Армении в будущем намерены провести референдум о выборе между членством в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Евросоюзе. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, чьи слова передает ТАСС.

По его словам, необходимость вынести вопрос на общенациональное голосование следует как из действующей Конституции, так и из проекта нового основного закона, предусматривающего референдумы по вопросам участия в интеграционных объединениях.

Пашинян добавил, что власти работают над формированием альтернатив для граждан. Когда соответствующие варианты будут подготовлены, правительство предложит населению определить дальнейший внешнеполитический курс страны.

На начало декабря запланирован визит Пашиняна в Россию.