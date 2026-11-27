Пашиняна сравнили с армянским Саакашвили Профессор Согомонян: премьер-министр Армении все больше похож на Саакашвили

Москва27 ноя Вести.Действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который предлагает стратегию сближения с Европой, схожи с тем, что ранее предлагал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал доктор политических наук, профессор МГИМО Виктор Согомонян.

По всей видимости, мы пока не имеем дело не с армянским Зеленским, а с армянским Саакашвили. То есть человеком, у которого всегда были убеждения, что с Россией не надо идти к светлому будущему, а идти туда надо с Европой сказал профессор

Эксперт подчеркнул, что сейчас официальный Ереван старается выслужиться перед европейской стороной. И данная позиция армянских властей на данный момент видится определенной и однозначной.

На днях Пашиняна спрашивали, может ли случиться, что после поездки в Москву вы пересмотрите свой подход к тому, что Армения движется в ЕС, в пользу отношений с Россией. И он достаточно категорично сказал, что нет и что все обязательства перед Европой должны быть выполнены. Так что ситуация достаточно однозначная добавил Согомонян

Ранее на брифинге премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что считает невозможной отмену закона о вступлении страны в Европейский союз.