Москва27 ноя Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил от Европы политический карт-бланш. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил доктор политических наук, профессор МГИМО Виктор Согомонян.

Абсолютно прозрачно то, что Европа дала Пашиняну карт-бланш на установление тотальной диктатуры демократии в Армении. В июне этого года там были сфальсифицированы выборы; крупные оппозиционеры, лидеры парламентских партий - все сидят в тюрьме по абсолютно надуманным делам. И вообще тюрьмы полны политзаключенными заявил он

Кроме того, полагает Согомонян, премьер-министр Армении платит за это по определенным счетам.

Получается, что отказ от ОДКБ, выведение российских пограничников и постепенный уход из ЕАЭС, видимо, и выведение российской базы, - это все он поступательно выполняет. Надо в этом смысле признать, что он действует поступательно и планомерно сказал он

В начале сентября президент России Владимир Путин на встрече с Пашиняном в Бишкеке подчеркнул, что решение Армении о начале процедуры вступления в Евросоюз фактически равносильно заявлению о выходе из Евразийского экономического союза, так как в двух организациях находиться нельзя.

3 декабря состоится визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию.