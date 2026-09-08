Политолог Силаев: Пашинян тянет время, так как не может выбрать между ЕАЭС и ЕС

Пашинян запутался в обязательствах перед Евросоюзом, считает политолог Политолог Силаев: Пашинян тянет время, так как не может выбрать между ЕАЭС и ЕС

Москва8 сен Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян запутался в неформальных обязательствах перед европейскими лидерами и не может определиться с выбором между Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом, поскольку любой вариант будет для него невыгодным. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

По словам эксперта, Пашинян явно тянет время, но ни ходов вперед, ни возможности отступить у него нет.

Он явно запутался в тех обязательствах – формальных и неформальных в основном, – которые взял перед европейскими лидерами. Ему по причине большой гордости и по причине этих неформальных обязательств очень трудно сдать назад. А ходов вперед тоже нет. Потому что сейчас уже Европейский союз по сути требует от него покинуть Евразийский экономический союз. Потому что именно это предполагает требование ЕС открыть рынок для европейских товаров. Выяснилось, что никакой бесплатной помощи Евросоюз оказывать не собирается, за исключением небольших денежных подачек. Определяться, делать ясный выбор между ЕАЭС и ЕС Пашинян сейчас не может, потому что что бы ни сказали на этот счет его граждане на референдуме, этот результат будет не в его пользу заявил Силаев

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на предстоящих в Москве переговорах главы России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном главной темой станет вопрос выбора между европейской и евразийской ориентацией Армении.