Эксперт: от Пашиняна в Москве потребуют четкой определенности Политолог Светов: от Пашиняна в Москве потребуют четкой определенности

Москва26 ноя Вести.Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном может потребовать ясности в политическом курсе страны, рассказал изданию "Абзац" политолог Юрий Светов.

По мнению Светова, Ереван пытается усидеть на двух стульях, что для Москвы неприемлемо. И разговор лидеров наших государств пойдет в русле требования четкой определенности.

Если Армения выбрала интеграцию в ЕС и НАТО, то справедливо ставить вопрос о выходе из ЕАЭС – нельзя бесконечно пользоваться торговыми преференциями и экономическими благами союза с Россией, разворачиваясь при этом на Запад заявил Светов

Визит Пашиняна в Россию планируется на начало декабря; о дате будет объявлено дополнительно.

Ереван в последнее время постоянно заявляет о курсе на интеграцию с Евросоюзом. Парламент Армении 26 марта 2025 года принял закон о начале процесса вступления республики в ЕС. При этом Пашинян утверждал, что Ереван не намерен выходить из ЕАЭС и рассчитывает совмещать членство в организации и интегрирование в ЕС до тех пор, пока это будет возможно.

Президент России Владимир Путин на встрече с Пашиняном в Бишкеке 1 сентября подчеркнул, что решение Армении о начале процедуры вступления в Евросоюз фактически равносильно заявлению о выходе из Евразийского экономического союза, так как в двух организациях находиться нельзя.