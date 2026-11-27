Песков: визит Пашиняна в РФ согласовали давно, в Кремле к нему готовятся

Песков: Кремль готовится к визиту Пашиняна в РФ Песков: визит Пашиняна в РФ согласовали давно, в Кремле к нему готовятся

Москва27 ноя Вести.Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию был согласован заранее, в Кремле к нему готовятся. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Визит, как вы знаете, был согласован достаточно давно, он был уже анонсирован достаточно давно, армянская сторона уже его анонсировала. Мы действительно к нему готовимся сказал Песков журналистам

Ранее политолог Юрий Светов предположил, что президент России Владимир Путин на встрече с Пашиняном может потребовать ясности в политическом курсе Армении. По мнению Светова, Ереван пытается "усидеть на двух стульях", что является неприемлемым для Москвы. Он считает, что разговор лидеров двух стран может пройти в русле требования более четкой определенности.