Москва25 нояВести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян сам определится с вопросом своего участия в неформальном саммите СНГ в конце этого года. Об этом сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, в Москве об этом пока не осведомлены.
Это мы не знаем пока, это нужно будет спросить у Пашиняна. Я думаю, что когда он будет в Москве, он как раз и сообщит о том, будет ли он участвовать в неформальном саммите или не будетсказал он
Неформальный саммит лидеров стран СНГ пройдет в Санкт-Петербурге 21 декабря.
Поездка Пашиняна в Москву запланирована на начало декабря; дата будет объявлена дополнительно.