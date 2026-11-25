Песков: во время визита в Москву Пашинян определится с участием в саммите СНГ

Песков: Пашинян во время визита в Москву определится с участием в саммите СНГ Песков: во время визита в Москву Пашинян определится с участием в саммите СНГ

Москва25 ноя Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян сам определится с вопросом своего участия в неформальном саммите СНГ в конце этого года. Об этом сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в Москве об этом пока не осведомлены.

Это мы не знаем пока, это нужно будет спросить у Пашиняна. Я думаю, что когда он будет в Москве, он как раз и сообщит о том, будет ли он участвовать в неформальном саммите или не будет сказал он

Неформальный саммит лидеров стран СНГ пройдет в Санкт-Петербурге 21 декабря.

Поездка Пашиняна в Москву запланирована на начало декабря; дата будет объявлена дополнительно.