Москва25 нояВести.Ереван хочет решить накопившиеся в отношения с Москвой проблемы и не собирается разрывать с ней связи. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Армении Ваан Костанян в интервью Общественному телевидению.
Повестка Армении заключается в пересмотре накопившихся проблем в отношениях с Россией, чтобы оздоровить их. У нас нет стремления разорвать отношения с Россией…подчеркнул Костанян
В Ереване, по словам министра, рассчитывают, что Москва исходит из аналогичных соображений.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует посетить Россию с визитом 3, 11 и 22 декабря.