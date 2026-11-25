В МИД Армении заявили об отсутствии планов разрывать отношения с Россией

Армения заявила о желании урегулировать накопившиеся проблемы с Россией В МИД Армении заявили об отсутствии планов разрывать отношения с Россией

Москва25 ноя Вести.Ереван хочет решить накопившиеся в отношения с Москвой проблемы и не собирается разрывать с ней связи. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Армении Ваан Костанян в интервью Общественному телевидению.

Повестка Армении заключается в пересмотре накопившихся проблем в отношениях с Россией, чтобы оздоровить их. У нас нет стремления разорвать отношения с Россией… подчеркнул Костанян

В Ереване, по словам министра, рассчитывают, что Москва исходит из аналогичных соображений.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует посетить Россию с визитом 3, 11 и 22 декабря.