Песков: договоренность о визите Пашиняна в Москву была достигнута заранее

Песков: договоренность о визите Пашиняна в РФ была достигнута заранее Песков: договоренность о визите Пашиняна в Москву была достигнута заранее

Москва25 ноя Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян запросил визит в Москву, так как заранее была достигнута соответствующая договоренность. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он отметил, что уже в ближайшие дни этот визит состоится.

Пашинян запросил [визит], потому что была об этом достигнута заранее договоренность с президентом Путиным. И в соответствии с этой договоренностью мы уже в ближайшие дни ждем такого визита, готовимся к нему сообщил официальный представитель Кремля

Ранее Пашинян сообщал, что планирует посетить Россию три раза в декабре - 3, 11 и 22 числа.