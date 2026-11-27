Профессор Согомонян: Пашинян действует в логике "два шага вперед и один назад"

Эксперт: Пашинян действует в логике "два шага вперед и один назад" Профессор Согомонян: Пашинян действует в логике "два шага вперед и один назад"

Москва27 ноя Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян действует в логике "два шага вперед и один назад", то есть старается продавить свою политическую идею. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил доктор политических наук, профессор МГИМО Виктор Согомонян.

По его мнению, армянские власти уже получили заверения из Европы о поддержке избранного Ереваном курса на ЕС.

Думаю, принципиальные решения и Пашиняном, и его европейскими друзьями, наставниками приняты сказал профессор

Однако, подчеркнул Согомонян, Армения никак не может не учитывать позицию России.

Армения — это небольшая страна на Южном Кавказе, Россия — это сверхдержава. Понятно, что Россия будет защищать свои интересы на Южном Кавказе, и вряд ли просто согласится, что руками Пашиняна ее выдворяют из региона. К сожалению, Пашинян всегда действовал по такой логике: делал два шага вперед и один назад. Так он продавливал свое, уходил подальше, а потом извинялся, ходил учить русский язык пару дней, чтобы показать, что считает Россию другом отметил он

В своем рассуждении профессор указал, что многие вопросы, возникшие в отношениях наших стран, будут обсуждаться в декабре в ходе предстоящего визита Пашиняна в Россию.