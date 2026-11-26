Пашинян исключил отмену закона о вступлении Армении в ЕС Пашинян назвал невозможной отмену закона о движении Армении в ЕС

Москва26 ноя Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что считает невозможной отмену закона о вступлении страны в Европейский союз. Об этом он сказал на брифинге.

Я считаю невозможной отмену этого закона по нескольким причинам сказал он

Пашинян отметил, что закон был принят в рамках гражданской инициативы, а не по решению правительства или узкого политического круга. Кроме того, тема этого закона и связанные с ним дискуссии присутствовали в повестке парламентских выборов. Премьер подчеркнул, что по итогам голосования большинство граждан Армении поддержали этот закон, поэтому его отмену он считает невозможной.

Парламент Армении в 2025 году принял закон о начале процесса вступления страны в Евросоюз, хотя ЕС не предлагал Еревану членство. За законопроект проголосовали 64 депутата, против выступили 7. Оппозиция назвала документ абсурдным.

В Кремле на это отреагировали нейтрально: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что стремление Армении в ЕС является суверенным правом Еревана.