Армянский премьер считает, что европейцы его не обманут Пашинян не верит, что ЕС обманет Армению в вопросе рынка с/х продукции

Москва23 сен Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян не верит, что европейские партнеры могут обмануть в вопросе выхода на сельскохозяйственные рынки стран ЕС. Об этом он заявил в комментарии для ИС "Вести" на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Пашиняну был задан вопрос, не боится ли он, что европейцы не выполнят свое обещание пустить армянскую сельскохозяйственную продукцию на свои рынки.

А почему? А почему должны обмануть? Мы со всеми нашими партнерами пытаемся быть честными, открытыми и надеемся на взаимность ответил он

Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут высказалась о перспективах выхода Армении на сельскохозяйственные рынки Европы.