Москва23 сенВести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян не верит, что европейские партнеры могут обмануть в вопросе выхода на сельскохозяйственные рынки стран ЕС. Об этом он заявил в комментарии для ИС "Вести" на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Пашиняну был задан вопрос, не боится ли он, что европейцы не выполнят свое обещание пустить армянскую сельскохозяйственную продукцию на свои рынки.
А почему? А почему должны обмануть? Мы со всеми нашими партнерами пытаемся быть честными, открытыми и надеемся на взаимностьответил он
Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут высказалась о перспективах выхода Армении на сельскохозяйственные рынки Европы.