В Минсельхозе оценили перспективы выхода Армении на европейские рынки Лут оценила перспективы выхода Армении на рынки Европы

Москва22 сен Вести.Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут высказалась о перспективах выхода Армении на сельхозрынки Европы.

Это вопрос конкурентоспособности и качества продукции. Мы желаем им удачи, конечно отметила она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов

Ранее эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян отмечал, что Армения столкнулась с экономическим просчетом, попытавшись переориентировать свой агроэкспорт с РФ на Европу. Инициатива, считает специалист, окончилась неудачей и привела к многократному снижению выручки фермеров.