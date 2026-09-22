Москва22 сенВести.Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут высказалась о перспективах выхода Армении на сельхозрынки Европы.
Это вопрос конкурентоспособности и качества продукции. Мы желаем им удачи, конечноотметила она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов
Ранее эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян отмечал, что Армения столкнулась с экономическим просчетом, попытавшись переориентировать свой агроэкспорт с РФ на Европу. Инициатива, считает специалист, окончилась неудачей и привела к многократному снижению выручки фермеров.