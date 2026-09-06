Оверчук высказался о торговле с Арменией: РФ вынуждена защищать свой рынок Оверчук о торговле с Арменией: РФ вынуждена защищать свой рынок

Москва6 сен Вести.Россия на сегодняшний день вынуждена защищать свой рынок. Страна предлагает партнерам из Армении вместе работать над этим, сообщил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Так он ответил на вопрос журналиста, имели ли успех попытки переориентации Армении на другие рынки.

Судя по всему, нет. Какая-то небольшая помощь им, конечно, была оказана, но это не идет ни в какое сравнение с тем большим и привычным рынком, которым является для них Россия. И мы тоже привыкли к этой продукции. Но, к сожалению, сегодня ситуация такова, что мы вынуждены защищать свой рынок. И мы предлагаем армянским партнерам с нами вместе работать над этим сказал Оверчук

Ранее Оверчук заявил, что Армению могут обмануть в Евросоюзе. Еревану много обещают, однако это пустые слова.