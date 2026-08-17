Москва17 авг Вести.Армения столкнулась с экономическим просчетом, попытавшись переориентировать свой агроэкспорт с России на Европу. Инициатива, как заявил экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян в беседе с "Национальной службой новостей", окончилась неудачей и привела к многократному снижению выручки фермеров.

Российский рынок заменить полноценно не так просто. Даже если Армения приложит существенные усилия <…> европейский рынок не сможет стать основным пояснил эксперт

В качестве подтверждения он привел цифры: за май–июнь Евросоюз закупил у армянских аграриев фруктов, овощей и цветов на €364 тыс. — это в 80 раз меньше, чем принесла Армении торговля с Россией за аналогичный период 2025 года.

С конца мая 2026 года Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз из Армении ряда ягод, свежих овощей, фруктов, цветов и минеральной воды. Под запрет попали томаты, огурцы, перец, листовые культуры и клубника. Недавно в Минсельхозе назвали условия для открытия импорта из Армении.