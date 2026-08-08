Фермер из Армении заявил, что без России бизнес несет потери Армянский фермер: поддержка правительства и ЕС не возместит наши потери

Москва8 авг Вести.Меры поддержки правительства Армении и Евросоюза никак не помогут компенсировать потери производителей. Об этом ИС "Вести" рассказал фермер, эксперт по сельскому хозяйству Арутюн Мнацаканян.

Правительство Армении объявило о мерах поддержки примерно на 10 миллионов долларов, при этом общий объем сельскохозяйственного экспорта составлял около 1,4 миллиарда долларов.

То есть эта помощь составляет даже менее 1% от объема сельскохозяйственного экспорта. Кроме того, Европейский союз предложил помощь в размере 52 миллионов долларов. Но даже если распределить эти средства, они составят менее 4% от общего объема экспортируемой сельскохозяйственной продукции. Иными словами, эти меры никак не способны компенсировать потери производителей сказал он

Фермер Артак Довмасян занимается цветами уже больше 20 лет. Чтобы установить теплицу и вырастить урожай, он вложил около 20 миллионов рублей. Фермер рассказал, что имел постоянный доход от поставок в Россию и никогда не просил у государства никаких субсидий на развитие дела. Сейчас, по его словам, бизнесу пришел конец.