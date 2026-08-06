Товарооборот между Россией и Арменией упал более чем на 20% в 2026 году

Товарооборот между Россией и Арменией упал на 20,9% за первые полгода 2026 года Товарооборот между Россией и Арменией упал более чем на 20% в 2026 году

Москва6 авг Вести.Товарооборот между Россией и Арменией в период с января по июнь 2026 года снизился на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Статистического комитета Армении.

Так, по итогам первого полугодия 2026-го товарооборот между странами составил 2,630 млрд долларов, в то время как в январе - июне 2025 года он составлял 3,326 млрд долларов.

Вместе с этим также сократилась доля РФ в общей структуре товарооборота: в январе - июне 2026 года она достигла 27,5% от общего объема, в то время как за схожий период прошлого года - 34,7%.

На этом фоне сократилась и доля товарооборота с ЕАЭС: с 36,3% (2025) до 29,4% (2026). При этом товарооборот Армении с отдельными странами ЕАЭС вырос: с Белоруссией - на 18,8%, с Казахстаном - на 16,3%, с Киргизией - на 220,6%.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что России не будет трудно заместить поставки из Армении.