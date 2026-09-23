Пашинян пояснил, как Армения усидит на двух стульях при сближении с Евросоюзом

Пашинян пояснил, как Армения усидит на двух стульях при сближении с ЕС Пашинян пояснил, как Армения усидит на двух стульях при сближении с Евросоюзом

Москва23 сен Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил, как страна усидит на двух стульях при сближении с Евросоюзом. Об этом он рассказал ИС "Вести" во время 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Мы планируем продолжать сбалансированную внешнюю политику … Мы сидим на одном армянском стуле, так что мы не нуждаемся сказал Пашинян, отвечая на вопрос, удастся ли Армении усидеть в этом вопросе на двух стульях

Ранее Никол Пашинян заявил, что отношения Армении и России неизбежно будут меняться, однако Ереван не намерен разрывать связи с Москвой.