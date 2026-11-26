Пашинян: у Армении нет и не будет желания вредить России Пашинян: Армения не будет вредить интересам России, продолжит диалог

Москва26 ноя Вести.Армения и Российская Федерация в состоянии найти решения проблемных вопросов. Такое заявление сделал премьер Армении Никол Пашинян в ходе брифинга.

По словам политика, цель диалога – найти решения. Пашинян полагает, что нет ситуаций, для которых нет решений.

Также глава правительства Армении заявил, что уровень напряженности в отношениях Армении и России не возрастает, а снижается, так как "наше отношение к ситуации дружественное".

[У Армении] нет и не будет ни желания, ни намерения, ни цели вредить России сказал Пашинян

Политик заявил, что страна ожидает того же от России. Как выразился Пашинян, Армения уважает суверенитет и интересы РФ, но свои уважает больше.

Армянский премьер добавил, что страна не будет спорить с Россией, "просто продолжим братский и дружественный" диалог.

В ответ на вопрос о том, на какие уступки могла бы пойти Армения и возможна ли отмена процесса вступления страны в Евросоюз (ЕС), Пашинян сказал, что он бы говорил "не об уступках, а о решениях". Политик уточнил, что считает невозможным аннулирование закона о начале процесса вступления в Евросоюз.

Весной прошлого года парламент Армении принял в окончательном чтении закон о намерении страны вступить в ЕС.