Журналист Кочарян назвал вопрос, который ребром стоит между Россией и Арменией Кочарян: Россия в отношениях с Арменией ставит ребром один вопрос

Москва6 ноя Вести.Российские власти уже не имеют вопросов к премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Для них важно, чтобы о вступлении в Евросоюз высказался народ республики. Об этом ИС "Вести" заявил главный редактор "Альфа Ньюз" Тигран Кочарян.

Россия ставит ребром только один вопрос. Она просит, чтобы население Армении на референдуме высказалось, хотят ли они идти в Европейский Союз или хотят остаться в Евразийском экономическом союзе подчеркнул Кочарян

Он добавил, что в ходе такого референдума стоит объяснить населению, каковы будут реальные последствия такого разворота в сторону ЕС, а именно демографический кризис и экономический коллапс.

Ранее в российском министерстве иностранных дел рассказали, какие социальные издержки ждут Армению в случае выхода из ЕАЭС. Дипломаты также указали, что в ЕС мало заботятся о том, как Ереван будет справляться с последствиями.