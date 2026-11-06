Москва6 ноя Вести.Армения и ее руководство предпринимают все шаги для поворота в сторону Европы и разрыва отношений с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Содружеством Независимых Государств (СНГ). Об этом ИС "Вести" заявил главный редактор "Альфа Ньюз" Тигран Кочарян.

Власти Армении целенаправленно держат курс на Европу, на разрыв отношений с блоками или союзами, так или иначе связанными с Россией, и постепенным переходом к Европе… Пашинян делал евроинтеграцию достаточно долгое время, пока Евразийский союз и Россия не спохватились и не поняли, что за их счет Армения отходит от них и идет в Европейский союз заявил журналист

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ рассказали, что на следующей неделе совет коллективной безопасности ОДКБ может лишить Армению права голоса. Указывается, что Ереван уже два с половиной года отказывается платить обязательные взносы.