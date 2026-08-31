Песков: референдум в Армении покажет разницу между армянами и исландцами

В Кремле высказались о возможном референдуме в Армении по вступлению в ЕС Песков: референдум в Армении покажет разницу между армянами и исландцами

Москва31 авг Вести.Референдум в Армении по поводу вступления республики в Евросоюз (ЕС) покажет разницу между армянами и гражданами Исландии, где недавно также прошло голосование по вопросу евроинтеграции. Об этом ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля напомнил, как премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что Россия не является стратегическим партнером республики. При этом в Москве по-прежнему считают, что сотрудничество выгодно народам обеих стран.

Если господин Пашинян считает по-другому и если он может это объяснить армянам, значит, армяне соответствующим образом проголосуют на референдуме. Если референдум состоится. А это именно то, что рекомендовали главы государств ЕС на саммите в Астане. Они приняли специальное заявление сказал он

Дмитрий Песков добавил, что далеко не все народы выступают за вступление в ЕС. В качестве примера он привел Исландию, где недавно был соответствующий референдум. Итогом голосования стал отказ страны от присоединения к объединению.

Исландцы не захотели. Посмотрим, какая разница между исландцами и армянами подчеркнул он

Референдум в Исландии, о котором идет речь, состоялся 30 августа. Более 52% участников высказались против возобновления переговоров с Евросоюзом.