Москва14 ноя Вести.Ответ России на западные санкции включает повышение таможенных пошлин на продукцию недружественных стран, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью ТАСС.

У нас уже давно сформирован и отлажен межведомственный механизм, в рамках которого оперативно вырабатываются и принимаются соответствующие решения в контексте нелегитимных односторонних рестрикций Запада. Эти меры не только позволяют поддерживать отечественных производителей и экспортеров в условиях ограничений, но и, по сути, представляют собой ответную реакцию на враждебные действия в отношении наших физических и юридических лиц сказал дипломат

По его словам, подобные решения могут предусматривать повышение ставок ввозных таможенных пошлин на конкретную продукцию из недружественных стран, ограничение ввоза в Россию определенной группы товаров, квотирование экспорта и импорта, а также иные меры.

Биричевский отметил, что любые ответные меры принимаются после всестороннего анализа с участием представителей всех заинтересованных органов власти и бизнеса, чтобы исключить негативные последствия для внутреннего рынка.

Дипломат также напомнил, что санкционная политика недружественных государств, в частности стран Евросоюза, в отношении России продолжается не первый год. За это время правительство РФ разработало и реализовало комплекс мер, направленных на обеспечение устойчивости российской экономики в условиях санкций.