МИД: Россия подготовила меры на случай незаконного изъятия активов за рубежом МИД: Россия выработала меры на случай незаконного изъятия активов

Москва14 ноя Вести.Россия заготовила дополнительные меры на случай незаконного изъятия российских активов, замороженных на Западе, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский в интервью ТАСС.

Ответ России будет соответствовать принципу взаимности в международных отношениях, пояснил дипломат.

Наготове и иные дополнительные меры воздействия на случай, если основная часть российских активов все же будет незаконно изъята приводит ТАСС слова Биричевского

При этом раскрывать суть мер сейчас нецелесообразно, заявил дипломат.

Биричевский подчеркнул, что Россия уже добилась успешных судебных решений по искам относительно замороженных в Европе активов. Дипломат напомнил об иске против бельгийского клирингового депозитария Euroclear о взыскании 18,1 трлн руб., в том числе упущенной выгоды.