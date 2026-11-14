В МИД РФ рассказали о попытках евробюрократии "спрятать" российские активы МИД РФ: в Европе пытаются "спрятать" российские активы

Москва14 ноя Вести.Европа пытается "спрятать" российские активы. Об этом сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

В беседе с ТАСС он отметил, что активы России не дают покоя евробюрократии, которая стремится незаконно присвоить их.

В частности, в сентябре появились сообщения о проработке европейцами предложений о создании некой структуры, куда якобы законно можно было бы "спрятать" российские активы, выведя их из Euroclear сказал Биричевский

Он напомнил, что легального способа присвоить золотовалютные резервы Банка России не существует.

Накануне глава депозитария Euroclear Валери Урбен подчеркнула, что финансовые издержки от возможной конфискации замороженных активов РФ могут лечь на плечи рядовых бельгийских налогоплательщиков. Она добавила, что даже значительный объем собственного капитала не поможет Euroclear справиться с последствиями подобного решения.