В МИД указали на проблемы ЕС из-за самозапрета на поставки газа из РФ МИД РФ: Европа столкнулась с проблемами из-за самозапрета на российский газ

Москва14 ноя Вести.Самозапрет Европы на поставки российского газа привели к ощутимым негативным последствиям для стран блока. На это указал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Для нас очевидна полная несостоятельность таких действий. Подобные самозапреты и другие ограничительные меры бьют непосредственно по самим инициаторам различного рода рестрикций цитирует его ТАСС

Дипломат уточнил, что действия властей стран Европы привели к серьезному росту издержек для экономик государств и конечных потребителей – промышленности и домохозяйств, а также к закрытию предприятий или их переносу в другие юрисдикции.