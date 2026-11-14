МИД России: фон дер Ляйен призналась в переплатах за газ из-за своих решений

МИД РФ: фон дер Ляйен признала переплаты ЕС за газ на 100 млрд евро МИД России: фон дер Ляйен призналась в переплатах за газ из-за своих решений

Москва14 ноя Вести.Евросоюз с начала 2026 года переплатил за импорт газа 100 млрд евро, в этом призналась глава Еврокомиссии Усрула фон дер Ляйен, сообщил ТАСС директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Дипломат отметил, что, несмотря на сокращение объемов закупок российских энергоресурсов, европейские страны продолжают приобретать их у России. С 2022 года ЕС заплатил за российское энергосырье 320 млрд долларов.

При этом, по признанию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС с начала 2026 года переплатил за свой совокупный импорт газа 100 млрд евро по сравнению с 2025 годом сказал он

Биричевский подчеркнул, что Россия остается одним из ключевых участников мирового энергетического рынка и надежным поставщиком природного газа. Он также напомнил, что наша страна занимает первое место в мире по запасам газа и второе – по его добыче.

По мнению дипломата, в условиях растущего мирового потребления газа изолировать такого крупного производителя, как Россия, невозможно.