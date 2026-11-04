Москва4 ноя Вести.В ближайшие годы Евросоюз сохранит значительные объемы импорта энергоресурсов и зависимость от конъюнктуры мирового рынка. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель проектов компании "Имплемента" Иван Тимонин.

По его словам, Европа вынуждена платить за сопоставимые объемы газа значительно больше, чем другие страны.

Перебои с поставками газа в другие регионы мира также отражаются на европейском рынке, поскольку Европа вынуждена за доступные партии СПГ конкурировать и с Азией, что также подталкивает цены вверх. В этой ситуации Евросоюз действительно заинтересован в снижении зависимости от импорта углеводородов заявил Тимонин

Эксперт оценил, что европейские страны могут сделать в ближайшей перспективе.

Если мы говорим об инструментах краткосрочных, что можно сделать на сравнительно небольшом горизонте, – здесь, к сожалению, инструментарий ограничен: можно говорить только лишь о дальнейшей диверсификации поставок, развитии инфраструктуры, повышении энергоэффективности. Но поскольку, как мы знаем, Европа уже не первый год стремится снизить зависимость от импорта энергоресурсов, значительная часть того, что можно было бы назвать быстрыми победами, по сути, уже реализована. То есть каждый дальнейший кубометр газа, снижение его потребления дается сложнее предыдущего отметил Тимонин

В долгосрочной перспективе Европа может рассчитывать и на развитие собственной генерации, однако для этого потребуются не только большие инвестиции, но и значительное время, отметил он.

Здесь, конечно, можно говорить уже и о развитии собственной генерации, прежде всего на основе ВИЭ и атомной энергетики, а также электрификации отдельных отраслей, но здесь важно подчеркнуть, что все это требует не только инвестиций, но и времени. То есть решение это ни в коем случае не краткосрочное. Поэтому в ближайшие годы Европе в любом случае придется сохранять значительные объемы импорта газа, а значит и зависимость от конъюнктуры мирового рынка заключил эксперт

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что потери стран Евросоюза в связи с подорожанием энергоресурсов с начала 2026 года выросли до 127 миллиардов евро.