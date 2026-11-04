Тимонин: к концу года газ в Европе может подорожать до $1300 за 1000 куб. м

Эксперт сделал прогноз по стоимости газа в Европе на зимний период Тимонин: к концу года газ в Европе может подорожать до $1300 за 1000 куб. м

Москва4 ноя Вести.Цены на газ в Европе этой зимой не опустятся ниже текущего уровня, базовый ориентир до конца года - около 1300 долларов за тысячу кубометров. Такой прогноз ИС "Вести" сделал руководитель проектов компании "Имплемента" Иван Тимонин.

Цены на газ в Европе сейчас действительно остаются достаточно высокими. То есть на начало месяца у нас котировки находятся на уровне 1100–1150 долларов за 1000 кубометров. Если сравнивать это с уровнем начала года, видим, по сути, примерно трехкратный рост. Поэтому с учетом того, что хранилища недозагружены, а экспорт с Ближнего Востока все еще осуществляется с перебоями, полагаем, что в рамках зимы цены ниже текущего уровня точно не опустятся сказал эксперт

Он отметил, что при продолжительных холодах и перебоях с поставками цены могут подняться выше 1400–1500 долларов за 1000 кубометров.

До конца года базовым ориентиром выглядит диапазон порядка 1300 долларов за 1000 кубов. Но, безусловно, многое будет зависеть от погоды и ситуации с поставками через Ормузский пролив. То есть при продолжительных холодах или новых перебоях, конечно, нельзя исключать скачков и выше отметки 1400–1500 долларов за 1000 кубометров, поэтому говорить об устойчивой стабилизации европейского газового рынка точно преждевременно сказал Тимонин

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что Европа выйдет из отопительного сезона с опустошенными газовыми хранилищами, а в 2027 году ей придется закупать большие объемы газа по высокой цене для подготовки к следующей зиме.