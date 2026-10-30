Эксперт: предстоящая зима будет тяжелой для Европы Конопляник: предстоящая зима будет тяжелой для Европы из-за дорогого газа

Москва30 окт Вести.Предстоящий зимний период в Европе выдастся крайне тяжелым из-за высоких цен на газ. Об этом ИС "Вести" заявил профессор, член научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике Андрей Конопляник.

Прогнозы такие: зима будет, естественно, очень жесткой. [...] Это приведет к очень тяжелым последствиям для населения, в первую очередь. Это еще сильнее ударит по промышленности Европы сказал он

Профессор подчеркнул, что в таком положении ЕС заинтересованы американцы, которая рассматривают Европу как активного конкурента.

С моей точки зрения, происходящее - продолжение упадка Европы. Переживет ли она эту зиму? Конечно, переживет. Какой ценой? В данном случае там будет финансовая поддержка, будут увеличивать долги, печатать необеспеченные финансовые обязательства. Да, зиму они переживут даже при более высоких ценах на газ отметил он

И это - цена за абсолютно непродуманные действия, которые отчасти были навязаны Европе извне, считает Андрей Конопляник.