Глава TotalEnergies предупредил Европу о новой борьбе за газ TotalEnergies: Европа вошла в опасный период на газовом рынке при цене выше €100

Москва29 окт Вести.Европейский газовый рынок вступил в опасную фазу: стоимость энергоносителей превысила 100 евро за мегаватт-час, а странам Евросоюза приходится конкурировать с Азией и платить больше. Об этом в ходе телеконференции заявил глава французской компании TotalEnergies Патрик Пуянне.

Я бы сказал, совершенно очевидно, что мы вступаем в опасный период. Мы уже видели, что цена достигла 100 евро за МВт/ч, так что это становится сильным политическим сигналом. Понятно, что, к сожалению, зимний сезон — это пик потребления сказал он

По его словам, между Европой и Азией вновь развернулась борьба за свободные объемы энергоносителей на рынке, и европейские страны готовы платить за них повышенную цену, чтобы перехватить эти поставки.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Европе не следует заранее исключать возможность закупок российского газа в будущем, поскольку в межгосударственных отношениях нельзя оперировать категорией "никогда".