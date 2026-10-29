Песков: ЕС не стоит говорить "никогда" о газе из России Песков: Европе не стоит зарекаться не покупать российский газ

Москва29 окт Вести.Европе не следует заранее исключать возможность закупок российского газа в будущем, поскольку в межгосударственных отношениях нельзя оперировать категорией "никогда". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков газете "Известия".

Зарекаться на будущее, что никогда не будем покупать, - тоже [не следует], потому что слово "никогда" не может присутствовать в межгосударственных отношениях, такого не должно быть сказал он

Песков отметил, что такой подход нельзя назвать дальновидным.

Ранее сообщалось, что население и промышленность Евросоюза могут столкнуться с трудным зимним периодом из-за резкого роста цен на топливо.