Песков: Россия заинтересована во всех выгодных энергетических рынках

Кремль: Россия заинтересована во всех выгодных энергетических рынках Песков: Россия заинтересована во всех выгодных энергетических рынках

Москва26 окт Вести.Российская сторона заинтересована во всех выгодных энергетических рынках. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии РИА Новости.

По словам официального представителя Кремля, РФ готова обсуждать поставки газа в Европу, если у стран Европы будет интерес, а у России – свободные объемы.

Путин неоднократно объяснял. Мы заинтересованы во всех рынках, которые выгодны для нас заявил Песков

Ранее заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин заявлял ИС "Вести", что Россия не стремится воспользоваться мировым энергетическим кризисом и продолжает снабжать своих торговых партнеров энергоносителями по приемлемым ценам.