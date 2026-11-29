Москва29 нояВести.Российская Федерация заинтересована в достижении мирного урегулирования, а президент РФ Владимир Путин сохраняет готовность к обсуждению этого вопроса с зарубежными партнерами. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии порталу News.by.
Россия хочет мира. Президент Путин открыт к переговорамподчеркнул представитель Кремля
Он добавил, что российский лидер открыт поддержания контактов, в том числе и с представителями европейских государств.
Ранее Путин заявил, что Россия готова вести переговоры и решать возникшие проблемы мирным путем.