В Кремле заявили о готовности Путина обсуждать урегулирование с Европой

Песков подтвердил стремление России к миру и открытость Путина к контактам В Кремле заявили о готовности Путина обсуждать урегулирование с Европой

Москва29 ноя Вести.Российская Федерация заинтересована в достижении мирного урегулирования, а президент РФ Владимир Путин сохраняет готовность к обсуждению этого вопроса с зарубежными партнерами. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии порталу News.by.

Россия хочет мира​​​. Президент Путин открыт к переговорам подчеркнул представитель Кремля

Он добавил, что российский лидер открыт поддержания контактов, в том числе и с представителями европейских государств.

Ранее Путин заявил, что Россия готова вести переговоры и решать возникшие проблемы мирным путем.