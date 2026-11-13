Москва13 нояВести.Москва по-прежнему открыта к диалогу с европейскими государствами, однако для него нужна встречная заинтересованность и представитель с реальными полномочиями, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
Если у европейцев есть тот, кто как-то хотя бы уполномочен разговаривать, если у европейцев действительно есть желание - то, конечно, мы будем готовы с ними разговариватьотметил он
Ранее спецпосланник президента США Джаред Кушнер по итогам встречи в Москве сообщил, что стороны договорились расширить состав будущего раунда консультаций и включить в него представителей европейских государств.
До этого в Госдуме объяснили, почему мнение европейцев не является приоритетным в вопросе украинского урегулирования.